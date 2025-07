Grande serata di musica ad Anacapri per l’edizione 2025 del Premio Bruno Lauzi, dedicato alla grande tradizione cantautorale italiana. A vincere il Premio assoluto è stata Cecilia Baliva, che ha conquistato anche il riconoscimento per il Miglior Arrangiamento in Trio, confermando la sua versatilità e la capacità di fondere scrittura e sonorità in modo originale.

Il Premio Cora, quale Miglior Artista Femminile, è andato a Isabella Del Fagio, cantautrice faentina per il percorso artistico coerente e originale, per la proposta musicale con Violento, il suo brano originale, focalizzato sulla tematica della violenza contro le donne, “affrontata con coraggio e durezza e grande capacità interpretativae. Isabella Del Fagio ha cantano inoltre Il Casermone, brano di Bruno Lauzi.

Isabella Del Fagio aveva vinto a Bologna Stelle per Lucio, ha aperto il live dei Matia Bazar a Monte Brullo l’anno scorso e ora è al lavoro per il suo primo Ep.

Durante la serata sono stati assegnati anche due Premi Speciali:

a Pierdavide Carone, per il suo percorso artistico e il valore della sua scrittura;

a Pino Strabioli, per il suo costante impegno nella diffusione e valorizzazione della musica d’autore