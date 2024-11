Claudia Baccarini, 114 anni, è la donna più longeva d’Italia. Faentina, Claudia Baccarini, secondo i dati Istat, è la terza per longevità in Europa e fra le dieci persone più anziane in tutto il mondo. Oggi è stata festeggiata anche dal sindaco Massimo Isola che, sui social, ha postato una foto di loro due insieme, in occasione del centodecimo compleanno, il 13 ottobre 2020, durante la pandemia. E di eventi storici Claudia Baccarini ne ha visti molti. La nascita della primogenita, che quest’anno compie 90 anni, è arrivata in coincidenza del ventennio fascista. Non si sarebbe invece mai aspettata di vivere un’alluvione e invece anche la sua abitazione a Faenza è stata raggiunta dall’acqua del Lamone. Danneggiato il primo piano.

Ora anche l’enciclopedia online Wikipedia le ha dedicato una pagina:

“Si tratta inoltre dell’ottava persona più longeva vivente al mondo, nonché della sesta persona più longeva di tutti i tempi tra quelle nate e vissute in Italia. Nata a Faenza il 13 ottobre 1910, Claudia Baccarini sposò Pietro Baldi, sindaco del comune del Ravennate dal 1951 al 1956, dal quale ebbe dieci figli.Nel 2021 risultava ancora godere di buona salute: si recava a messa ogni pomeriggio e mentalmente era piuttosto lucida, lamentando però qualche problema alla vista.La supercentenaria ha dichiarato di avere sempre consumato pasti leggeri, accompagnati da modiche quantità di vino, e di non avere mai fumato”.