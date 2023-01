L’AUSL della Romagna informa che la Dottoressa Chiara Ravaglia è risultata vincitrice dell’incarico di Assistenza Primaria (Medico di Medicina Generale) per l’Ambito Territoriale del Comune di Conselice .

Il nuovo incarico prevede la cessazione formale del precedente contratto il giorno 31/01/2023 ; i pazienti che volessero confermarla in qualità di medico curante possano effettuare nuovamente la scelta presso gli uffici competenti. La scelta è possibile attraverso una delle seguenti modalità: inviando una e-mail all’indirizzo sportellounico.lu@auslromagna.it , allegando il modulo di Scelta Medico correttamente compilato e firmato scaricabile dal sito internet aziendale al link: https://www.auslromagna.it/come-fare-per/scelta-revoca-mmg-pls (vedi “Allegati”) e allegando il documento di identità del richiedente; presentandosi direttamente allo sportello unico Cup; tramite Fascicolo sanitario elettronico”.

Per quanto riguarda le attività assistenziali, il luogo e gli orari di ambulatorio risultano invariati.