La Azienda USL della Romagna, comunica che la Dott.ssa Annalisa Prati a far data dal 16 gennaio 2023 continuerà la propria attività di medico di medicina generale nel nuovo ambulatorio presso la Casa della Salute San Giorgio di Cervia sita in Via Ospedale 17. Con la medesima decorrenza, cesserà di operare nell’ambulatorio in Via Caduti per la Libertà 128/130 Cervia.

Per appuntamenti, richieste e contatto col professionista il numero telefonico di riferimento è il 3939520653.

Si comunica che si è già provveduto a informare gli assistiti attraverso l’invio di messaggio telefonico informativo.