La donazione dei ceri apre le manifestazioni del Niballo

Oggi in occasione delle celebrazioni per la Patrona della città di Faenza, la Beata Vergine delle Grazie si è svolta la tradizionale cerimonia della Donazione dei Ceri che, come ogni anno, apre il calendario delle manifestazioni del Niballo Palio di Faenza.

I cortei dei cinque Rioni faentini e del Gruppo Municipale si sono ritrovati alle ore 17.30 in Piazza Nenni per poi entrare in Cattedrale alle ore 18 per la cerimonia religiosa officiata da S.E. il Vescovo mons. Mario Toso.

Ogni delegazione rionale era composta da un tamburino, due sbandieratori, un ‘porta-cero’, due figure, un ‘porta-gonfalone’, due ‘armati’, un Cavaliere giostrante e il Capo Rione. Il Gruppo Municipale sarà composto invece da tre chiarine, cinque tamburini, un ‘porta-gonfalone’, un ‘porta-cero’, il reggente del Gruppo Municipale, il Podestà della Giostra, un notabile, quattro armati, tre ‘rotellini’ e il Maestro di Campo. Anche quest’anno saranno presenti alla cerimonia cinque tra i Cavalieri che correranno le Giostre della Bigorda d’Oro e del Palio, uno per ogni Rione, che si posizioneranno nei pressi della Cappella della Beata Vergine delle Grazie. Saranno presenti: Marco Beccacece (Borgo Durbecco), Davide Ricci (Rione Giallo), Matteo Tabanelli (Rione Nero), Matteo Rivola (Rione Rosso), Daniele Ravaioli (Rione Verde).

Durante l’Offertorio, i ‘porta-cero’ del Gruppo Municipale e dei Rioni hanno consegnato il cero e il Vescovo il drappo del Niballo al Magistrato dei Rioni. Infine, al termine della Santa Messa, sul sagrato del Duomo, la benedizione dei Cavalieri e contestualmente il drappo è stato presentato pubblicamente alla cittadinanza in attesa in Piazza del Popolo.