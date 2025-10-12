La dirigenza Provinciale di Fratelli d’Italia e il Gruppo consiliare in Consiglio Comunale di Ravenna si stringono con profonda commozione e sincero affetto attorno ad Alberto Ferrero, consigliere regionale e figura di riferimento per tutto il movimento, per la scomparsa del suo amato papà.

In un momento di così grande dolore, desideriamo esprimere la nostra vicinanza umana e politica ad Alberto, uomo stimato non solo per l’impegno e la coerenza dimostrati in ogni ruolo istituzionale e di partito, ma anche per la sua profonda riservatezza, che oggi rispettiamo con ancor maggiore attenzione e rispetto.

La perdita di una figura così centrale nella vita familiare lascia un vuoto difficile da colmare. Come militanti, amici e colleghi, vogliamo far sentire ad Alberto tutto il calore e la solidarietà di una comunità politica che lo riconosce come pilastro del nostro movimento regionale.

A lui, ai suoi cari e a tutta la sua famiglia, giungano le nostre più sentite condoglianze.