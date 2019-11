La direzione del Partito Democratico, riunitasi ieri sera, ha indicato i candidati del PD della provincia di Ravenna per le prossime elezioni regionali del 26 gennaio 2020.

Correranno nella lista Gianni Bessi, 52 anni consigliere regionale dell’attuale legislatura, Andrea Corsini, 55 anni che ha ricoperto il ruolo di assessore regionale al Turismo e Commercio, Mirella Dalfiume, 63 anni coordinatrice delle Donne Democratiche e Manuela Rontini, 41 anni anch’essa consigliera regionale uscente.

Il segretario provinciale Alessandro Barattoni ha commentato ringraziando prima di tutto Mirco Bagnari che invece non si ricandiderà per le prossime consultazioni: “Ringrazio Mirco – ha detto – per tutto il lavoro svolto in questi anni e per le competenze e la passione che ha saputo mettere a disposizione di tutti i cittadini emiliano-romagnoli. Capisco la sua scelta personale e gli sono grato per la dedizione che finora ha dedicato all’amministrazione pubblica e al nostro partito.

Abbiamo messo in campo – prosegue il segretario – una squadra forte per la quale c’è grande apprezzamento, siamo pronti per affrontare la sfida che ci aspetta. Abbiamo programmi innovativi ancorati a valori solidi.

C’è un clima positivo e una grande mobilitazione a sostegno di Stefano Bonaccini. Il prossimo importante appuntamento sarà sabato 7 dicembre a Bologna dove saremo tantissimi insieme al nostro presidente che ha chiesto l’impegno di tutti, perché è con l’impegno di tutti che siamo diventati quello che oggi è e rappresenta l’Emilia-Romagna in Italia e nel mondo.”

Di seguito le partenze dei pullman dalla provincia di Ravenna:

Ravenna ore 14.20 viale della Lirica – sede PD;

Mezzano ore 14 fermata autobus piazza della Repubblica

Glorie ore 14.05 Bar Reale

Villanova di Bagnacavallo ore 14.10 piazza di fronte edicola

Bagnacavallo 14.20 fermata autobus via Marconi

Casola Valsenio ore 14 stazione autobus

Riolo Terme ore 14.15 stazione autobus

Castel Bolognese ore 14.30 supermercato D+

Faenza ore 14.20 piazzale Pancrazi

Conselice ore 13.45 parcheggio CAB Massari via Verdi 4

Fusignano ore 14.05 piazza Aldo Moro

Lugo ore 14.25 piazzale Piscina comunale

Cotignola ore 14.30 ingresso autostrada via Madonna di Genova

Cervia ore 14.00 parcheggio davanti scuola Alberghiera.

Prenotazioni: Partito Democratico Ravenna 0544 281611 o presso i Circoli del Partito Democratico