La difesa di Missiroli: ricostruzioni ingigantite e sproporzionata la richiesta d’arresto

Lunedì il Tribunale di Bologna deciderà sulla nuova richiesta di arresto in carcere per l’ex sindaco di Cervia Mattia Missiroli. Dopo una prima richiesta bocciata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, la Procura ha presentato ricorso. Nel frattempo è stata depositata la memoria difensiva di Mattia Missiroli, firmata dall’avvocato Ermanno Cicognani e anticipata oggi da Il Resto del Carlino e Il Corriere di Romagna, nella quale viene definita “sproporzionata” la richiesta d’arresto del pubblico ministero Angela Scorza.

Secondo il documento del legale, le accuse e le ricostruzioni della moglie di Missiroli sarebbero ingigantite, dettate da una separazione tutt’altro che pacifica, finalizzate a strumentalizzare il procedimento penale per motivi economici. Accuse quindi altrettanto gravi.