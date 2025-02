“I dirigenti della Democrazia Cristiana di Ravenna, Giovanni Morgese e Mauro Bertolino esprimono la loro preoccupazione per la crescente situazione di degrado urbano nel quartiere Isola San Giovanni, e propongono una serie di soluzioni concrete per risolvere le problematiche legate alle aggregazioni rumorose notturne, al vandalismo e agli episodi di spaccio di droga, che ormai affliggono da troppo tempo questa area centrale della nostra città.

Video sorveglianza attiva e intervento immediato delle forze di polizia:

La Democrazia Cristiana di Ravenna ritiene fondamentale l’introduzione di un sistema di **videosorveglianza attiva**, che permetta un monitoraggio in tempo reale delle aree più sensibili, come i Giardini Speyer e le zone limitrofe alla Basilica di San Giovanni Evangelista. Non si tratta solo di registrare gli eventi, ma di intervenire tempestivamente, inviando immediatamente le pattuglie della **polizia municipale** non appena viene rilevato un comportamento molesto o pericoloso. La sicurezza dei cittadini deve essere garantita con azioni concrete e tempestive.

Razionalizzazione dei comitati di quartiere attraverso il coinvolgimento del terzo settore:

Inoltre, riteniamo necessario razionalizzare e **inglobare nei servizi di pubblica utilità** gli attuali comitati di quartiere, trasformandoli in realtà strutturate sotto la forma di **associazioni del terzo settore**. Questo permetterebbe di creare una rete di contatti diretti tra i cittadini e le forze dell’ordine, per rispondere prontamente alle segnalazioni e migliorare il controllo del territorio. Riteniamo altresì importante che chi gestisce le chat di quartiere e le comunicazioni tra i residenti e le forze dell’ordine venga adeguatamente formato, attraverso corsi di preparazione organizzati dall’**assessorato alla sicurezza**, per gestire con competenza le situazioni di emergenza.

3.. Maggiore presenza delle forze di polizia h24:

Il nostro obiettivo è quello di garantire una **presenza continua e attiva** delle forze di polizia sul territorio, 24 ore su 24. La sicurezza non può essere garantita da interventi sporadici, ma solo da una **presenza costante** delle forze dell’ordine nelle ore diurne e notturne. La Democrazia Cristiana è convinta che una maggiore visibilità e intervento delle forze di polizia contribuirà a disincentivare comportamenti illegali e a rassicurare i residenti.

Iniziative pubbliche per riqualificare le aree degradate:

Infine, proponiamo l’organizzazione di **eventi pubblici** culturali, musicali e sportivi nelle zone più degradate della città. Questi eventi rappresenterebbero un’opportunità per coinvolgere i cittadini in attività positive, favorendo la socializzazione e la riqualificazione delle aree più difficili. L’obiettivo è trasformare queste zone in luoghi di incontro e di crescita, dove la cultura e l’inclusione possano prevalere sul degrado e la violenza.

La Democrazia Cristiana di Ravenna è pronta a collaborare con le istituzioni, le forze dell’ordine, il terzo settore e tutti i cittadini per restituire sicurezza, ordine e decoro alle aree più critiche della città. La politica locale ha il compito di promuovere soluzioni efficaci e concrete per migliorare la qualità della vita, ridurre il degrado urbano e creare spazi di integrazione e socializzazione per tutti.”

Giovanni Morgese

Responsabile Comunale Democrazia Cristiana di Ravenna

Mauro Bertolino

Responsabile Provinciale Democrazia Cristiana di Ravenna