La Darsena di Ravenna si riempie di sardine: chiedono una politica meno semplicistica

Hanno iniziato la manifestazione sulle note di We Are The World, l’hanno conclusa con “Bella ciao” e “People Have the Power” dedicata loro proprio ieri da Patti Smith, ospite all’Alighieri . Come da programma le “sardine” si sono ritrovate a Ravenna, in Darsena, una contromanifestazione alla presenza di Matteo Salvini arrivato in città per inaugurare la nuova sede della Lega in via Rasponi. Dalla Darsena Pop Up fino quasi alle panchine in mosaico, gruppi provenienti da tutta la provincia e oltre, anche da Modigliana e Comacchio, fino ad un piccolo gruppo in viaggio da Modena. Quasi tutti con in mano un cartello o l’immagine di una sardina, insieme per chiedere una politica diversa, meno semplicistica, con più contenuti e meno slogan.