La Cultura ospite in Residenza

La città di Faenza si prepara a ospitare un evento che coniuga arte, storia e comunità: l’ Estemporanea di pittura Belle Époque . L’iniziativa rientra nel calendario di appuntamenti de “ La Cultura ospite in Residenza “, progetto organizzato dalla Cooperativa In Cammino e Consorzio Blu.

Sabato 31 maggio, dalle ore 10 alle 17, la storica Villa Stacchini, situata in viale Stradone 20, sarà il palcoscenico di una sfida artistica unica. Dieci artisti, immergendosi appieno nello stile ottocentesco della Belle Époque, metteranno mano ai colori e, in abito d’epoca, allestiranno i loro cavalletti all’aperto. Con le loro pennellate, cattureranno su tela la bellezza di Villa Stacchini e il suggestivo panorama che si apre lungo il viale dello Stradone.

