La Croce Rossa vorrebbe provare a riottenere la convenzione per il 118

Il Comitato di Ravenna della Croce Rossa vuol provare a riottenere la convenzione pre prestare servizio fra le squadre di soccorso del 118. Lo ha dichiarato il presidente Claudio Angeli, ospite a Spiaggiati, la trasmissione di Ravenna e Faenza WebTv, in streaming ogni giovedì pomeriggio dallo stabilimento balneare Insieme a Te.

La convenzione fra 118 e Croce Rossa è attiva in molti territori dell’Emilia-Romagna, anche a noi vicini, come Imola e Forlì. Per i volontari dell’associazione diventerebbe un servizio a tempo pieno, regolarmente stipendiato, con mezzi dedicati. Ma a mancare sono proprio i volontari appositamente formati.