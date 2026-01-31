Il Comitato di Ravenna della Croce Rossa Italiana conferma la sua vicinanza all’attività dell’associazione Il Terzo Mondo e alle famiglie che si rivolgono allo Sportello del Sorriso.

Il Presidente Charles Tchameni Tchienga ha espresso infatti grande soddisfazione per la recente donazione ricevuta: un furgone carico di abbigliamento e giochi per bambini.

“Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine per la donazione ricevuta dal Comitato di Ravenna della Croce Rossa Italiana, presieduto dall’Avvocato Claudio Angeli. È un gesto di generosità e disponibilità inestimabile, profondamente apprezzato in questi tempi difficili. Un atto concreto di solidarietà che restituisce dignità e speranza a chi è nel bisogno. Vi assicuriamo che questi indumenti saranno distribuiti con cura alle famiglie e alle persone più vulnerabili del nostro territorio e non solo.”

Concludendo, Charles Tchameni Tchienga, Presidente de “Il Terzo Mondo ODV”, ha aggiunto: “Mi unisco a tutti i volontari e alle famiglie indigenti beneficiarie di questa donazione per ringraziare sentitamente ancora una volta il Comitato di Ravenna della Croce Rossa Italiana per il sostegno e per l’impegno etico nei confronti della nostra ODV. Il vostro operato fa davvero la differenza. Siamo onorati.”