Si è aperta con il sold out della Corsa della Bonifica e di Dante la stagione di eventi in natura di Trail Romagna. Oltre cinquecento i partecipanti che dal Camping Classe Village di Lido di Dante hanno affrontato i due percorsi che attraversavano le pinete di Classe e Ramazzotti con il suggestivo passaggio nella Riserva Naturale Integrale della Foce del Bevano, aperta eccezionalmente dai Carabinieri Forestali dell’Ufficio Biodiversità di Punta Marina.

Eccellenze naturali apprezzate soprattutto dai turisti sportivi che hanno rappresentato oltre il 50% degli iscritti a dimostrazione che l’attività in natura gode di un appeal sempre più importante. Per onor di cronaca i primi a tagliare il traguardo della 21 km off road è stata la coppia della società Liferunner, Enrico Bartolotti e Giorgia Bonci.

Il calendario di Trail Romagna prosegue sabato 22 marzo, nella Giornata Mondiale dell’Acqua, con l’inaugurazione della rassegna “Storie di fiume”.