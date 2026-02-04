La Cooperativa Trasporti di Riolo Terme (C.T.R.T.) annuncia che il cortometraggio “Il viaggio è appena iniziato”, diretto da Riccardo Calamandrei, è stato selezionato tra le opere in nomination per la quarta edizione del Premio Film Impresa (PFI).

La selezione è stata annunciata ieri durante la conferenza stampa di lancio della IV edizione del Premio, tenutasi a Roma. L’opera sarà proiettata martedì 3 marzo 2026 alle ore 14:30 presso il Cinema Quattro Fontane di Roma, nell’ambito dell’Area Narrativa curata da Umana. Su oltre 200 candidature provenienti da tutta Italia, solo 36 film sono stati selezionati dalla Giuria d’onore presieduta dal celebre attore e regista Sergio Castellitto. Tra i protagonisti di questa edizione figurano nomi del calibro dei Premi Oscar Giuseppe Tornatore e Pif.

Il Premio Film Impresa, ideato e organizzato da Unindustria con il supporto di Confindustria, è dedicato al racconto audiovisivo dell’impresa e del lavoro attraverso il linguaggio del cinema. La manifestazione, sotto la direzione artistica di Mario Sesti e la presidenza di Giampaolo Letta, si svolgerà dal 2 al 4 marzo 2026 e si concluderà con la cerimonia di premiazione condotta dalla giornalista Paola Saluzzi nella serata di mercoledì 4 marzo.

Il film dedicato alla Cooperativa Trasporti nasce per celebrare l’importante traguardo degli 80 anni dell’azienda (1945-2025). Attraverso un viaggio simbolico a bordo di un autobus, l’opera unisce passato, presente e futuro della Romagna Faentina: non attori né copioni, ma le voci autentiche di ex autisti, soci, studenti e cittadini che hanno vissuto e costruito questa storia collettiva.

“Essere in nomination accanto a maestri del cinema italiano è per noi motivo di immenso orgoglio”, dichiarano dalla Cooperativa. “Dimostra che il racconto dei nostri valori – il lavoro, la cooperazione e il servizio pubblico – ha una forza universale capace di emozionare anche nel contesto della grande cinematografia d’autore. È un tributo al capitale umano e al legame profondo tra l’impresa e il territorio che per otto decenni ha rappresentato un motore di sviluppo per la nostra comunità.”