Tra i momenti più attesi di Settembre CLAI in Villa, la serie di eventi e incontri sul territorio che la Cooperativa agroalimentare sta proponendo a Imola in questi giorni, c’era senz’altro la consegna del Premio 100% Italiano. Attraverso questo prestigioso riconoscimento, giunto alla sua ottava edizione, CLAI si fa infatti portavoce della valorizzazione del patrimonio e delle tradizioni italiane celebrando una personalità o un’impresa che si sono distinte per l’impegno a favore della promozione del lavoro, della cultura e della solidarietà.

La cerimonia di premiazione è avvenuta sabato 13 settembre, nel corso di un evento di gala che si è tenuto nel parco storico di Villa La Babina. Ad aggiudicarsi il riconoscimento quest’anno è stata la Cooperativa Frolla di Osimo, in provincia di Ancona, che ha dato vita a un progetto splendido: Frolla Microbiscottificio nasce il 12 Maggio 2018 per favorire l’inserimento lavorativo dei ragazzi con disabilità.

«La consegna del Premio 100% Italiano rappresenta uno dei momenti maggiormente emozionanti tra le iniziative organizzate per Settembre CLAI in Villa – sottolinea Giovanni Bettini, presidente CLAI –. È davvero gratificante poter valorizzare ogni anno un’eccellenza imprenditoriale che sa fare del bene al territorio in cui è inserita ed è in grado di dimostrare un’attenzione privilegiata nei confronti delle persone che devono fare i conti con qualche difficoltà in più. Riconoscimento totalmente meritato, dunque, per la Cooperativa Frolla di Osimo, che produce biscotti artigianali gustosi coinvolgendo nel progetto persone con disabilità. Jacopo Corona e la sua splendida squadra stanno portando avanti un ottimo lavoro e il loro impegno potrà diventare fonte d’ispirazione per tanti altri, innescando un circolo virtuoso che può contribuire, un piccolo passo alla volta, a creare un sistema d’impresa sempre più sostenibile in Italia».

Grazie a una straordinaria rete solidale e a una riuscita campagna di crowdfunding, questa Cooperativa è riuscita a creare un vero e proprio modello di impresa sociale, che si fonda su due valori fondamentali: la territorialità e l’inclusione. Una meticolosa selezione delle materie prime, possibilmente marchigiane, è uno dei pilastri del modello Frolla. Il risultato sono dei biscotti gustosi realizzati in modo del tutto artigianale.

«Il premio 100% Italiano, oltre che motivo di grande orgoglio, conferma come il 2025 sia un grande anno per Frolla – spiega Jacopo Corona, presidente della Cooperativa Frolla –. L’apertura del primo supermercato esperienziale d’Italia e l’esperienza all’ONU ne sono la testimonianza. Il riconoscimento di CLAI porta ulteriore valore aggiunto non solo per la sua importanza ma anche per la sua storia e quella della cooperativa che desidero ringraziare di cuore per aver visto in noi una realtà valida e con valori solidi».