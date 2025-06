Un traguardo importante per la Cooperativa Trasporti di Riolo Terme, che festeggia 80 anni di attività al servizio della mobilità del territorio. L’anniversario sarà celebrato venerdì 13 giugno 2025 con un evento articolato in due momenti distinti, con un evento che unirà celebrazione istituzionale alle 17.00 presso il Cinema Teatro di Riolo Terme dedicato alla storia della cooperativa e al futuro del trasporto pubblico, e una grande festa popolare con musica cibo e divertimento gratis per tutti dalle ore 20.30 presso il Parco Pertini di Riol Terme.

La giornata si aprirà alle 17:00 al Cinema Teatro Comunale di Riolo Terme, con un incontro istituzionale che vedrà la partecipazione di figure chiave del mondo cooperativo, politico e imprenditoriale.

Dopo i saluti iniziali della Sindaca di Riolo Terme, Federica Malavolti, e del Presidente della Cooperativa, Loris Tognolo, sarà proiettato il cortometraggio “Il viaggio è appena iniziato: i primi 80 anni della Cooperativa Trasporti di Riolo Terme”. Attraverso un viaggio simbolico a bordo di una corriera, il film dà voce un mosaico di storie vere, emozioni condivise e legami profondi con la comunità. (i𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑎 𝑒𝑠𝑎𝑢𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑖!)

Spazio poi, alle ore 18:00, alla tavola rotonda dal titolo “Il ruolo degli operatori privati nelle future gare per il TPL: efficienza, innovazione e sostenibilità”, moderata dal Direttore della Cooperativa Davide Missiroli. Sul palco, interlocutori di primo piano del settore: Bruno Ricci Petitoni (Coerbus e CNA Trasporto Persone), Roberto Sacchetti (Start Romagna), Paolo Paolillo (Tper Spa, Trenitalia-Tper) e Irene Priolo, Assessora regionale a Mobilità e Trasporti. A chiudere i lavori istituzionali, gli interventi di Daniele Montroni, Presidente di Legacoop Emilia-Romagna, e del Presidente della Regione Michele De Pascale.

Dalle 20:30 in poi, la festa si sposterà al Parco Pertini.Il programma prevede momenti per ogni età e gusto: cappelletti gratuiti per tutti, come omaggio alla tradizione culinaria romagnola, esposizione di autobus d’epoca per riscoprire il passato del trasporto locale, e giochi itineranti con il Ludobus, perfetti per bambini e famiglie.

La colonna sonora della serata sarà affidata al live show disco music della band Qluedo, che farà ballare il pubblico con i grandi successi degli anni ’80, ’90 e 2000, seguito da un DJ set finale curato da Web Radio Terre di Romagna.