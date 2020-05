La Cooperativa bagnini di Cervia ha condiviso il prolungamento della chiusura delle spiagge ai residenti decisa dalla Regione Emilia-Romagna.

Si allinea quindi alla dichiarazione di stamane del sindaco Massimo Medri di attenersi a questa decisione per il bene di tutti.

Questo approccio rientra nella strategia di arrivare all’apertura della stagione con minori contagi possibile e mortalità pari a zero, strategia che la Cooperativa bagnini ha sempre sostenuto. Cervia deve arrivare all’inizio delle attività lavorative e all’apertura delle imprese, con la consapevolezza che la città è un luogo sicuro e il messaggio per il turista deve essere quello di poter frequentare senza preoccupazioni una località che ha intrapreso il percorso più difficile ma più virtuoso.

Comprendiamo il disagio dei residenti che sono chiamati a rinunciare alla passeggiata in spiaggia, ma sappiamo che possono scegliere le tante alternative che la nostra ricca città offre come il lungomare, la pineta, i parchi. Siamo consapevoli che questa decisione sia il miglior punto di partenza perché ricreerà le migliori condizioni possibili per la ripresa delle attività delle imprese e dei lavoratori.