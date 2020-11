Un anno di moratoria per il pagamento di una porzione rilevante, che ammonta a € 600.000,00, dei costi delle prestazioni erogate alla comunità degli stabilimenti balneari di Cervia: è la decisione presa dalla Cooperativa bagnini che ha comunicato ai soci lo slittamento di 12 mesi della terza quota-costi relativa al 2020.

L’intervento è teso a sostenere le imprese associate in un momento di crisi come quello attuale, e futuro, causato dal Coronavirus.

Un corretto governo dei costi di esercizio, relativo alle forniture dei servizi, un’equilibrata gestione dei costi aziendali e un’equa retribuzione per il direttore ammnistrativo e per i diretti collaboratori, hanno contribuito a confermare negli anni elevati ratings di affidabilità creditizia permettendo così di intervenire con questa manovra straordinaria.

La moratoria è infatti un sostegno concreto per i 200 imprenditori balneari cervesi che potranno così posticipare di un anno una rilevante parte delle spese dei servizi di spiaggia della stagione 2020.

La Cooperativa bagnini di Cervia ha comunque onorato, come sempre, le scadenze di tutti i debiti con i fornitori, così come gli stipendi dei dipendenti nonché la regolarità contributiva i cui pagamenti sono stati assolti puntualmente. Lo sforzo impiegato inoltre assume una particolare rilevanza contando che anche l’attività progettuale di ricerca e di sostegno alla promozione turistica territoriale, attuata in collaborazione con l’amministrazione comunale, è stata confermata in un anno complicato come il 2020. Un impegno fiduciario con la comunità imprenditoriale di cui la Cooperativa è partecipe con orgoglio.

L’attenta gestione economica e finanziaria ha quindi permesso di garantire l’operazione senza pregiudizio per gli equilibri contabili futuri.

Il presidente, sostenuto da tutto il CdA, ha rafforzato la linea d’intervento della Cooperativa sostenendone i principi cooperativi solidaristici con il principale obiettivo di favorire tutti i soci, con una particolare attenzione alle piccole imprese che rappresentano una parte rilevante della compagine cooperativistica.

L’intervento straordinario di sostegno alle imprese associate alla Cooperativa bagnini è stato realizzato in partnership con BPER Banca S.p.A., istituto storicamente presente nel territorio che, anche in questa circostanza, ha voluto trasmettere piena fiducia al comparto balneare sostenendo con efficacia e pragmatismo un ruolo di centralità nell’economia turistica non solo cervese.

Un particolare ringraziamento va infine a tutti i collaboratori, ai consulenti e ai corpi direttivi che hanno permesso di garantire il raggiungimento degli obiettivi in un periodo particolarmente difficile e che rischia di prorogarsi anche per il 2021.