Cari cittadini, È con grande senso di responsabilità che comunico l’approvazione del bilancio per l’anno 2023 da parte dell’assemblea della Consulta del Volontariato, tenutasi giovedì 27 giugno.

La Consulta delle Associazioni di Volontariato di Ravenna, nata nel 1987 per volontà delle associazioni aderenti e dell’Amministrazione Comunale di Ravenna, è il primo coordinamento locale del volontariato fondato in Italia. Nel 1994 si è costituita come organizzazione autonoma di volontariato, iscritta al registro regionale nella sezione riservata ai coordinamenti di associazioni. Nonostante le difficoltà incontrate, inclusi alcuni avvicendamenti nel consiglio direttivo, le discussioni interne e l’impatto dell’alluvione, che ha colpito la nostra città, e messo a dura prova le nostre associazioni aderenti, siamo riusciti a mantenere il nostro impegno verso la comunità. La gestione finanziaria, sebbene abbia mostrato un saldo negativo, è stata trasparente e tutte le spese sono state attentamente vagliate e autorizzate dal consiglio direttivo.

Siamo particolarmente orgogliosi del progetto “Tutte le bambine e i bambini vanno a scuola”, su cui abbiamo investito risorse significative, sia organizzative che economiche, per garantire il diritto all’istruzione a tutti i bambini della nostra comunità.

Guardiamo avanti con ottimismo e determinazione. I tradizionali appuntamenti con la Consulta continuano secondo le previsioni. In queste ore è già attivo il nostro coordinamento del progetto di Ausl Romagna e Comune c.d. “Ondate di calore” per il quale ringraziamo le nostre Associazioni e i volontari e le volontarie che hanno deciso anche quest’anno di svolgere l’attivita’ di contatto telefonico con la popolazione fragile over 85. Stiamo già lavorando alle nuove iniziative e, in particolare, stiamo collaborando con l’amministrazione comunale, con il Centro Servizi del Volontariato e le istituzioni per organizzare la prossima festa del volontariato, cercando di creare una maggiore sinergia tra i soggetti coinvolti e la cittadinanza tutta.

Inoltre, l’assemblea ha confermato la volontà di esaurire entro l’anno 2024 il progetto “Ravenna Solidale”, che vede impegnate alcune delle Associazioni aderenti alla Consulta del Volontariato con un budget significativo a favore dei cittadini rifugiati ucraini a Ravenna. Questo progetto ha già ricevuto dal Comune di Ravenna una serie di indicazioni sui bisogni emergenti per l’utilizzo dei fondi disponibili. La maggioranza degli aderenti ha espresso la volontà di spendere questi soldi e chiudere la partita entro il 2024, proprio seguendo le indicazioni delle priorità elencate dal Comune (ad es. materiale scolastico, accesso ad attività sportive ecc.) CF. 92035630398 E-mail: raconsultavolontariato@gmail.com

I fondi per il progetto “Ravenna Solidale per l’Ucraina” sono depositati in un conto corrente dedicato della Consulta e provengono da donazioni di associazioni, privati cittadini e da aziende. Anche nel 2023 sono stati utilizzati per le esigenze dei cittadini ucraini rifugiati, e l’intenzione dell’assemblea è di chiudere questo conto corrente una volta esauriti i soldi.

Ringraziamo tutti i soci e i volontari per il loro costante supporto e dedizione. Insieme, continueremo a lavorare per il bene della nostra comunità. Cordiali saluti,

Michela Guerra (Presidente della Consulta del Volontariato)