Nel solco di una felice collaborazione che dura da un decennio, una delegazione del Porto Robur Costa 2030 ha donato nella mattinata di lunedì alla Pediatria dell’ospedale di Ravenna una grande quantità di giocattoli che sono stati distribuiti ai piccoli pazienti dell’unità operativa diretta da professore Francesco Marchetti. A portare i doni, in rappresentanza della prima squadra militante nel campionato di A2, sono stati il capitano Riccardo Goi, Luca Iurlaro, Manuel Zlatanov, Andrea Canella e Mattia Gottardo, accompagnati dal collaboratore della società Filippo Binazzi. Dopo la consegna dei doni i ragazzi si sono intrattenuti con i piccoli pazienti rendendo ancora più allegra e felice la loro mattinata. Oltre ai doni per i bambini, c’è stato un regalo speciale per il direttore dell’Unità Operativa, il professor Federico Marchetti, tifoso e appassionato di pallavolo, nonché ex giocatore: una divisa ufficiale della Consar, con le firme di tutti i giocatori.

Il professor Marchetti ha ringraziato la società Porto Robur Costa 2030 per la donazione effettuata ed espresso la sua gioia per l’attenzione e il pensiero che il club cittadino riserva da molti anni ai degenti della Pediatria.