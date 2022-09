La Consar RCM si presenta festeggiando l’oro di Bovolenta e Orioli

La Consar RCM Ravenna celebra la medaglia d’oro di Alessandro Bovolenta e Mattia Orioli. A pochi giorni dall’inizio del campionato, prima partita in programma il 9 ottobre, la Consar si è presentata al suo completo, festeggiando i suoi due giovani atleti freschi di medaglia d’oro agli Europei Under 20. Un successo che si spera possa fornire la spinta giusta per l’avvio del prossimo campionato di A2. Un campionato che Ravenna affronta con cinque giovani giocatori già ben inseriti nel giro delle rispettive Nazionali Azzurre: oltre a Bovolenta e Orioli, anche Francesco Comparoni, Alberto Pol e Victorio Ceban