Sabato mattina, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Massimo Cameliani, è stata consegnata all’Associazione Volontari Protezione Civile R.C. Mistral la Panda hybrid che la ditta Ghetti di Ravenna ha donato.

La concessionaria Ghetti ha sede a Fornace Zarattini e il titolare Gianluca Ghetti faentino ha vissuto in maniera diretta le alluvioni che hanno colpito il nostro territorio in questi ultimi due anni .

Queste emergenze gli hanno fatto conoscere l’impegno dell’associazione Mistral a favore del territorio oltre alla sua storia trentennale dedicata a tutte le emergenze ma anche alla realizzazione di progetti sociali .

Per questi motivi ha deciso di sostenere fattivamente il Mistral.

Il Presidente di Mistral Cav. Daniele Rotatori “Mistral ha trent’anni di storia alle spalle dedicati alla protezione civile ma questi ultimi due anni ci hanno toccato al cuore. Aziende ravennati come quella di Ghetti ci dimostrano una vicinanza che per noi è riconoscimento delle fatiche e degli impegni dedicati a favore del nostro territorio e non solo. Il sostegno e la collaborazione con il mondo commerciale oltre che con il mondo amministrativo sono la chiave giusta per affrontare le difficoltà. Quindi un grazie speciale a nome di tutti i volontari Mistral e mio personale.”

Massimo Cameliani “l’imprenditore Gianluca Ghetti, ha deciso di donare un automobile all’ associazione dei volontari della protezione civile. È un dono prezioso e molto significativo in questo periodo in cui la Romagna è stata coinvolta da fenomeni alluvionali. E’ un iniziativa importante che vede coinvolte le imprese private e le associazioni di volontariato che operano insieme per il bene comune.”