La comunità del Bangladesh fa festa a Ravenna

Per la prima volta a Ravenna, la comunità bengalese ha organizzato la tradizionale festa invernale di Sankranti. Si tratta di una ricorrenza festeggiata ogni anno in Bangladesh, solitamente il 14 gennaio, una sorta di capodanno, una festa che sottolinea il passaggio del sole dalla costellazione del sagittario alla costellazione del capricorno, segnando l’inizio del raccolto. La ricorrenza è stata organizzata per la prima volta in città dall’associazione Dhaka, realtà che si occupa di mediazione culturale e organizzazione di laboratori doposcuola.

Alla festa, celebrata in via Capodistria, hanno partecipato anche il Comune di Ravenna, la Casa delle Colture, la moschea di via Trieste, la moschea delle Bassette, la cooperativa Terra Mia e diverse associazioni interculturali del territorio ravennate.