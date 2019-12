“Come rovinare la tranquilla e abitudinaria routine di una famiglia anzi, di due famiglie, se non facendole incappare l’una nell’altra? Magari con un improbabile invito per un ancor più improbabile unione?”

La compagnia In…Stabile di Faenza torna a riproporre lo spettacolo “Essere o non essere un Addams” che torna in scena il 7 e 8 dicembre al Teatro di San Giuseppe.

“Uno spettacolo musicale energico e divertente in cui si propone una riflessione sul significato più vero e autentico del concetto di normalità in un adattamento teatrale basato su una delle famiglie più strampalate e famose di sempre: gli Addams.

Tra risate, colpi di scena, e stramberie ancor più inaspettate, un pubblico di tutte le età potrà divertirsi genuinamente o portarsi a casa una riflessione sul concetto profondo di normalità e diversità, una riflessione mai scontata e molto attuale”.

Sabato 7 Dicembre lo spettacolo inizierà alle ore 21.00. Domenica 8 Dicembre alle ore 17.15