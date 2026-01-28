Nuovo capitolo per “La Compagnia dei Racconti”, iniziativa dedicata al contrasto delle solitudini involontarie degli anziani attraverso la raccolta di testimonianze personali e la creazione di legami di vicinato. Il progetto, attivo dal 2018 in vari contesti della provincia di Ravenna e oltre, approda ora nei territori di Sant’Alberto e Marina di Ravenna.

L’iniziativa, promossa da Il Villaggio Globale ODV e Sguardi in Camera APS, si basa su un meccanismo semplice ma efficace: volontari e anziani soli vengono abbinati e si incontrano almeno tre volte per conoscersi e collaborare alla scrittura di testimonianze di vita. Partendo da fotografie di famiglia, i testimoni vengono aiutati a ricordare e raccontare episodi significativi della loro storia personale, secondo un tema condiviso scelto dal gruppo.

Il risultato è una pubblicazione che verrà distribuita gratuitamente durante l’evento finale che si terrà a maggio, insieme a un’esposizione fotografica di immagini rappresentative selezionate dai testimoni con i volontari. Ma l’obiettivo va oltre la produzione editoriale: la raccolta delle storie è soprattutto un’occasione per creare dialogo, relazioni di aiuto continuativo e rapporti di compagnia che spesso proseguono anche oltre gli incontri programmati.

CERCASI VOLONTARI

Per realizzare il progetto è indispensabile la partecipazione di cittadini disponibili a dedicare tempo e ascolto agli anziani del territorio. Non sono richieste competenze specifiche, ma sensibilità, pazienza e voglia di mettersi in gioco in un’esperienza di reciproco arricchimento.

Le persone che si candideranno come volontarie sono invitate a partecipare a 3 incontri di formazione in cui verrà presentato il progetto, donati suggerimenti e indicazioni per entrare in relazione con persone anziane a rischio solitudine e infine fornite istruzioni utili alla raccolta di testimonianze e fotografie e alla scrittura dei racconti.

Gli incontri si terranno per tre giovedì: il 12, 19 e 26 febbraio 2026 dalle ore 18 alle 19:30 presso CittAttiva, via Carducci 16, Ravenna.

Per proporsi come volontari, utilizzare uno di questi metodi entro il 10 febbraio 2026: – compilare il modulo online bit.ly/CdR2026

– scrivere una mail a sgini@villaggioglobale.ra.it

– telefonare o scrivere al numero 3314472339 (Sara Gini)

Il progetto ha ottenuto il finanziamento della Regione Emilia-Romagna (Delibera della Giunta Regionale n. 903 del 27/05/2024) nell’ambito del Bando per progetti di rilevanza locale promossi da odv, aps e fondazioni del Terzo settore – annualità 2024-2026.