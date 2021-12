La Colonia di Castel Raniero sarà completamente restaurata dal Ministero dei Beni Culturali | VIDEO

La Colonia di Castel Raniero sarà al centro dei progetti della giunta nei prossimi anni. Lo ha affermato il sindaco Massimo Isola nella serata dedicata al bilancio del primo anno di mandato da sindaco. Al Comune il compito di guidare lo studio sulla destinazione dello storico edificio al termine dei lavori di recupero. Il recupero vero e proprio sarà invece seguito direttamente dal Ministero dei Beni Culturali che ha già stanziato 3 milioni e 740 mila euro per la ristrutturazione dell’edificio. Non dovessero bastare, ne verranno stanziati altri, poiché la Colonia è rientrata all’interno di una ristrettissima cerchia di monumenti di interesse nazionale che lo Stato punta a recuperare per una funzione pubblica. La colonia verrà quindi recuperata, anche se i tempi sono incerti. I lavori saranno seguiti dal segretariato regionale dei beni culturali, futura stazione appaltante. L’immobilismo degli ultimi mesi dovrebbe essere ora superato grazie alla nomina del nuovo soprintendente col quale Comune e Ministero dovranno dialogare