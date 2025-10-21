La Collector’s Edicola è un punto vendita che unisce la tradizione dell’edicola alla passione per il collezionismo: gestita da Roberto Plessi, giovane faentino classe 1995, l’attività si propone come un presidio culturale e sociale in Corso Mazzini, nello storico chiosco a pochi passi dall’ospedale cittadino.

Accanto a giornali e riviste, l’edicola offre articoli da collezione come carte Pokémon, Magic, Action Figures, Labubu, gadget giapponesi e fumetti.

“Le edicole sono da sempre luoghi di incontro e scambio culturale e la nuova Collector’s Edicola rappresenta un esempio di come questi spazi possano evolversi, rispondendo alle esigenze della comunità e dei giovani. Roberto Plessi ha saputo coniugare tradizione e innovazione, creando un ambiente accogliente per tutti, dai collezionisti ai semplici curiosi.”, ha dichiarato Walter Dal Borgo, presidente di Confesercenti sede di Faenza.

Confesercenti Ravenna-Cesena augura a Roberto un futuro ricco di successi, convinta che la sua iniziativa contribuirà a rafforzare il tessuto sociale e commerciale di Faenza.