La coalizione di sinistra: “Un muro di gomma per avere informazioni sui risultati delle elezioni”

La coalizione a sostegno dell’ex candidata sindaca Marisa Iannucci – Ravenna in Comune, Potere al popolo, Rifondazione Comunista e Pci – denuncia “un muro di gomma” fatto di rimpalli tra uffici e burocrazia. A questo, come raccontano, sono andati incontro quando hanno chiesto di parlare con il dirigente dell’Ufficio Elettorale e di vedere i risultati sezione per sezione, per capire come mai Iannucci non fosse entrata in consiglio. Dopo una lettera dell’avvocato hanno potuto visionare solo il verbale finale e non quelli di sezione, per questo chiedono all’Amministrazione “più trasparenza”.