Si è presentata questa mattina la coalizione a sostegno di Marisa Iannucci, candidata sindaca della sinistra ‘alternativa’ alle elezioni comunali del 25-26 maggio. Sono 4 le forze politiche in campo: Ravenna in Comune, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Partito Comunista Italiano. I temi principali sono ambiente, lavoro, cultura e coesione sociale per dare vita a una Ravenna “giusta, sostenibile e partecipata”