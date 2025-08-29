La Biblioteca Classense di Ravenna si è aggiudicata il primo posto nella graduatoria del bando promosso dal ministero della Cultura per la valorizzazione e l’accessibilità del patrimonio culturale attraverso l’uso di tecnologie innovative e metodologie di gamification.

Il progetto riceverà un finanziamento di 100.000 euro nell’ambito del Pnrr (Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0; Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei luoghi della cultura”), con l’obiettivo di ampliare l’accesso e la partecipazione alla cultura.

La proposta, ideata da Panebarco & Happy Minds per la Classense, prevede la realizzazione di una web app interattiva che renda più immersiva, accessibile e personalizzata la scoperta del patrimonio della biblioteca.

Cuore del progetto è il concept narrativo The Secret Bookish Society: la Classense viene reinterpretata come una scuola segreta per lettori e lettrici eletti, ispirata alle estetiche dark & light academia– linguaggi culturali molto diffusi tra le nuove generazioni, che associano la lettura e la ricerca del sapere a ritualità, appartenenza e stile.

La web app proporrà ambienti di gioco, missioni e quiz che guideranno gli utenti alla scoperta delle collezioni: testi antichi e rari, manoscritti, mappe, carteggi e fotografie diventeranno tappe di un percorso interattivo, arricchito da badge, storytelling digitali e mappe dinamiche. In questo modo patrimonio, servizi e spazi fisici della biblioteca verranno valorizzati in un’unica esperienza narrativa e partecipata.

“La Classense, grazie al sostegno del Comune di Ravenna – dichiara l’assessore alle Politiche culturali Fabio Sbaraglia – prosegue il suo percorso nell’ambito dell’accessibilità, su cui ha già investito con diversi interventi finalizzati alla piena fruizione degli spazi e delle collezioni, sia dal punto di vista fisico che cognitivo, sempre con il supporto di fondi Pnrr.”.

Il progetto presentato per questo bando è pensato come format scalabile e replicabile in altre biblioteche italiane, adattabile a diversi patrimoni e contesti locali. La componente visiva sarà caratterizzata da uno stile grafico accessibile e immersivo, con personaggi animati originali firmati Panebarco, che accompagneranno l’utente nel percorso narrativo.

Fondamentale sarà anche il coinvolgimento della rete territoriale già attiva attorno alla Classense: associazioni culturali, volontari e cittadinanza attiva, scuole e università, enti del terzo settore. Questi soggetti parteciperanno alla co-progettazione, al test della web app e alla sua diffusione come strumento didattico e di inclusione.

“Il nostro obiettivo – dichiara la Direttrice della biblioteca, Silvia Masi – è coinvolgere attivamente e in maniera continuativa un pubblico ampio e diversificato, con particolare attenzione alle giovani generazioni, alle persone con minore familiarità con il patrimonio culturale e ai pubblici non abituali”.