La circonvallazione è di pertinenza del Comune: l’Anas la consegnò nel 2001

Arriva un po’ di chiarezza, seppur parziale, sulla circonvallazione da parte del Comune di Faenza. A lungo si è dibattuto in queste settimane su a chi spetta la gestione della strada, se all’Anas o al Comune di Faenza. Una richiesta di delucidazioni che ha lasciato spiazzato anche il Comune di Faenza che il 30 settembre scorso non ha risposto direttamente al quesito presentato in consiglio comunale da Italia Viva. La risposta è arrivata solo ora, dopo la consultazione della documentazione pertinente: dal 20 febbraio 2001 l’unico ente responsabile della strada è il Comune di Faenza. In quella data infatti l’Anas ha di fatto consegnato la strada all’ente locale, durante il primo mandato Casadio. Da quella data, l’amministrazione manfreda è chiamata a provvedere direttamente, a propria cura e spese, si legge nel verbale, alla manutenzione e a tutte le altre attività connesse con la sua gestione