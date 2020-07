La circonvallazione di Faenza intitolata al sindaco Elio Assirelli

Intitolata la circonvallazione di Faenza al sindaco Elio Assirelli, che per tre mandati guidò la città di Faenza dal 1956 al 1972, volendo fortemente l’opera che oggi porta il suo nome, per poi diventare Senatore della Repubblica dal 1973 al 1979. Presenti all’intitolazione le autorità civili, le forze dell’ordine, la famiglia e gli amici. La circonvallazione non perderà comunque l’intitolazione precedente: i quattro tratti in cui è suddivisa continueranno a chiamarsi, Via Trento, Via Piave, Via Diaz, Via Redipuglia, mentre con viale Assirelli si intenderà l’intera infrastruttura