La ciclovia del Montone parteciperà per l’Emilia-Romagna all’ottava edizione dell’Oscar italiano del cicloturismo, premio dedicato ai percorsi verdi con i migliori servizi dedicati al turismo lento. Il voto unanime che ha sancito la candidatura di questo percorso di circa 27 chilometri è arrivato oggi durante i lavori della commissione Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro e Sport presieduta da Francesca Marchetti.

Massimiliano Pompignoli (Lega), primo firmatario del documento di indirizzo, ha sottolineato come la “candidatura sia non solo un riconoscimento, ma anche un’opportunità da un punto di vista promo-commerciale per un tracciato che, partendo da Castrocaro, lambisce i territori di Forlì-Cesena fino a terminare nel Mare Adriatico della zona ravennate”.

Francesca Maletti (Pd), nell’appoggiare la richiesta, ha poi sottolineato la particolare vocazione alla mountain bike del percorso “dal momento che sui 27 chilometri del tracciato i tratti di asfalto sono pochissimi e su strade con traffico pressoché nullo”.