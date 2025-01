Torna “La Cia incontra gli associati”, il ciclo di appuntamenti promosso da Cia Romagna per approfondire sul territorio i temi politico-sindacali che l’organizzazione agricola sta portando avanti nei confronti istituzionali, insieme ai più significativi aggiornamenti normativi e di attualità. Primo appuntamento giovedì 23 gennaio a Ravenna, nella Sala Nullo Baldini di via Faentina n. 106, alle ore 20.00.

Nei 13 appuntamenti dislocati su tutto il territorio romagnolo si affronteranno numerosi temi che interessano il futuro dell’agricoltura: il giusto reddito passando dall’equilibrio dei prezzi nella filiera (per i produttori, ma anche per i cittadini); la tutela delle aree interne e montane; la copertura del rischio; Agricat; la difficoltà a reperire manodopera; la digitalizzazione del quaderno di campagna; ristori per le calamità 2023 e 2024.

Il calendario nel ravennate

Giovedì 23 gennaio, Ravenna, Sala Nullo Baldini di via Faentina n. 106, ore 20.00;

lunedì 27 gennaio, S. Pietro in Vincoli, Sala Delegazione – Via Giuseppe Pistocchi, 41, ore 20.00;

mercoledì 29 gennaio, Alfonsine, Sala Centro Sociale il Girasole – Via Giuseppe Donati 1, ore 20.15;

martedì 4 febbraio, Faenza, Aula 3 – Faventia Sales (ex Salesiani) – via San Giovanni Bosco n. 1, ore 20.15;

mercoledì 12 febbraio, Riolo Terme, Sala Polivalente “Sante Ghinassi” – Via Giuseppe Verdi, 5, ore 20.15;

lunedì 24 febbraio, Lugo Salone Estense – piazza Martiri 1, ore 20.15.