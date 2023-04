San Pier Damiano è una figura caratterizzante la storia della Chiesa nel Medioevo. La sua attività di moralizzatore del clero, la sua spiritualità e la sua austerità raramente eguagliata lo rendono centrale nelle vicende dell’anno Mille e precursore della rivoluzione spirituale dei secoli successivi.

A questo santo è dedicata a Ravenna la chiesa eretta nel quartiere Darsena, che sorse negli anni Cinquanta accompagnando le trasformazioni che la città manifestava in quel periodo. La figura del personaggio e la storia della chiesa e del quartiere sono il tema della conversazione di Eugenio Spreafico che si svolgerà venerdì 21 aprile alle 20,45 presso la Sala riunioni della Chiesa di San Pier Damiano, in via Capodistria, 7.