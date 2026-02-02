Le squadre italiane vanno tutte ai playoff tranne il Napoli, che ha combattuto fino allo stremo contro il suo destino, ma gli infortunati hanno vinto, così come il Chelsea nell’ultimo match del girone, che non ha lasciato scampo alla squadra di Conte.

Nelle statistiche aggiornate delle quote calcio oggi sono Arsenal, Bayern Monaco, Barcellona e Liverpool a dominare la scena, con il Manchester City e il PSG che volano alto, ma non abbastanza.

Le avversarie delle italiane ai playoff

Per il Biscione ci sarà il Bodo Glimt ai playoff, un club che ha fatto molto bene lo scorso anno in Europa League e quest’anno ha battuto il Manchester City e anche i Colchoneros per agguantare la qualificazione al girone unico. Un match per niente facile per i Nerazzurri.

Per la Juve c’è il Galatasaray di Osimhen, che è riuscito a segnare 6 gol nel girone, mentre alla Dea tocca il Dortmund, sicuramente il club più temibile rispetto alle altre di Serie A, perché i Gialloneri hanno giocato 3 finali e vinto una Champions.

Il City e il PSG puntano alla seconda Champions

Non è stato un girone facile per le due ex favorite assolute, persino Haaland non ha mostrato le sue solite statistiche pazzesche, anche se la sua media realizzativa totale in Champions è rimasta pari a 1 gol per match su 56 gare disputate in carriera. Il City è riuscito ad agguantare gli ottavi, per il PSG ci sarà il derby contro il Monaco ai playoff.

Barcellona e Liverpool sul piede di guerra

Entrambe hanno agguantato gli ottavi e vogliono la Champions per migliorare il loro score assoluto nell’albo d’oro. Il Barcellona è alla caccia del suo sesto titolo, il Liverpool del settimo, entrambe restano nella top 6 delle favorite alla vittoria.

Anche Real Madrid e Tottenham sono due grandi top club, per i Galacticos ci sono i playoff contro il Benfica di Mouriñho, che ha agguantato la qualificazione con il gol del 4 – 2 siglato dal portiere proprio ai danni del Real Madrid, ma soprattutto ai danni del Marsiglia di De Zerbi, eliminato proprio per un gol.

Per il Tottenham ci sono statistiche meravigliose, con una sola sconfitta nei primi otto match, un dato importante che promette bene per la fase a eliminazione, che partirà dagli ottavi per gli Spurs.

Arsenal e Bayern Monaco le grandi favorite

Nel palinsesto Antepost, le quote champions aggiornate live su Betfair mettono i Gunners come favoriti assoluti alla vittoria, con uno score sensazionale di 8 match su 8 vinti nel girone. Anche il Bayern Monaco ha fatto un ottimo lavoro, infatti, è la seconda favorita del torneo.

La quota dei Gunners è 4.5, mentre i Bavaresi sono quotati a 5 per la vittoria della Champions, dietro, ci sono tutti gli altri altri club, come Barca e City a quota 7.5, PSG vincente a quota 8.5, Liverpool quotato a 10 e Real Madrid quotato nel palinsesto Antepost a 12. Il Chelsea parte da underdog a quota 17, ma potrebbe fare il colpaccio quest’anno, così come il Tottenham a quota 29.