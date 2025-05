Ultimi giorni decisivi per la campagna elettorale sui cinque referendum in programma l’8 e 9 giugno. La Cgil continua a promuovere il voto per cinque “Sì” “convinti, con l’obiettivo di rafforzare diritti, dignità e un mondo del lavoro più protetto, dignitoso, stabile e sicuro per tutte e tutti.” Proseguono dunque le iniziative su tutto il territorio provinciale che accompagneranno gli ultimi dieci giorni di campagna elettorale. I tre appuntamenti conclusivi saranno scanditi dalla musica e dai diritti.

Martedì 3 giugno è in programma, dalle 19,30 al bagno Finisterre di Marina di Ravenna, “Beat per il cambiamento”. Freestyle, parole e live per una serata di musica e partecipazione.

Dalle 19,30 Cypher – sessione di rap collettiva con y0, Divisier, Gio Pera, Foresto, Eden, Jacum, Clave, Paco, Albino. Alle 20,30 si parlerà del Referendum con Bebo Guidetti e Francesco Zani.

Per l’occasione Bebo presenterà il suo libro “Con rabbia e con amore”. Dalle 21,30 Solo Live di Davide Shorty che presenta il nuovo album “Nuova Forma”. In collaborazione con Cisim e Incontrarci di Marina di Ravenna

Il 4 giugno, al parco Liverani di Faenza, alle 20,30, è in programma l’iniziativa “Note per 5 Sì. Musica e diritti al parco”. Una serata di musica dal vivo e partecipazione. Tra un brano e l’altro spazio all’approfondimento con la musica dal vivo di Artistation Big Band. Ingresso gratuito.

Venerdì 6 giugno, alle 17, a Ravenna, nell’area ristoro del Parco Teodorico, ingresso da via Pomposa, si terrà “Rock’n Referendum”, una serata di musica, parole e paella. Si partirà alle 17 con la mostra fotografica “I Grant you Refuge”, per proseguire con le letture a cura dello Spazio A. Alle 17,30 esibiranno i “Cous Cous a colazione”, un mix fresco di pop, jazz e R&B con groove mediterraneo. Alle 19 si esibiranno “WelcomeFico”, suoni contaminati e vibrazioni che uniscono, e alle 21 “To Be Choir”, amore per la musica moderna e la voglia di cantare insieme. Alle 20 sarà servita la paella di pesce (18 euro, prenotazione entro il 5 giugno al 342 0781133).