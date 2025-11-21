La Cgil in piazza con il sindacato pensionati per protestare contro la manovra

Presidio del Sindacato Pensionati Italiani della Cgil nella mattinata di venerdì, in piazza Einaudi, a Ravenna, per protestare contro la manovra finanziaria del governo Meloni. Secondo il sindacato, i provvedimenti dell’esecutivo “favoriscono gli evasori e penalizzano lavoratori e pensionati”. Con una mobilitazione a livello nazionale, quindi, la Cgil è tornata a chiedere un aumento delle pensioni in linea con gli aumenti del costo della vita.

Sempre contro la manovra, il 12 dicembre è previsto lo sciopero generale, con una manifestazione anche a Ravenna