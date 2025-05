“La Costituzione ed il Parlamento sono le basi di una democrazia libera. Il costituzionalismo ed il parlamentarismo rappresentano le culture profonde da cui derivano i doveri ed i diritti di cittadinanza per tutti e per ciascuno”: lo ha detto Antonio Patuelli, Presidente della Cassa di Ravenna e grande esperto di diritto e di Costituzione, intervenendo al Teatro Alighieri di Ravenna alla festa finale del Progetto Parlamento della Scuola – La Costituzione dei bambini, la grande iniziativa sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna presieduta da Mirella Falconi Mazzotti e rivolta alle scuole primarie per promuovere la conoscenza della Costituzione e dei meccanismi della democrazia presso giovanissime e giovanissimi.

L’idea del Parlamento delle Scuole è nata dagli stessi studenti e studentesse della Toddlers di Formigine, in provincia di Modena, la cui direttrice Monica Frasca ha poi messo in pratica questa intuizione grazie al coinvolgimento entusiasta e appassionato di Riccardo Nencini, scrittore e saggista, Presidente del Circolo Vieusseux di Firenze.

Proprio Riccardo Nencini e Monica Frasca hanno aperto la giornata del Teatro Alighieri, ringraziando le numerose scuole che hanno aderito al progetto, i docenti, alunne e alunni, ma anche i genitori e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ‘che ha subito creduto nel valore culturale, didattico e civico dell’iniziativa’, come ha sottolineato la Presidente Mirella Falconi Mazzotti nel suo intervento. Non a caso la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna è in prima linea nel sostegno alle scuole di ogni ordine e grado: ad iniziare dall’Educazione Finanziaria proposta in collaborazione con la Fondazione per l’Educazione finanziaria ed il Risparmio (Feduf), promossa dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi), per continuare con il Progetto Europeo ‘Conoscere la Borsa’ che ha visto quest’anno i rappresentanti della Cassa Ravenna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, l’Istituto Manfredi Tanari di Bologna, piazzarsi nei primi dieci posti tra tutte le scuole d’Italia, per continuare con il Campionato di Giornalismo, con il Progetto Futuro e per arrivare fino all’Università che vede la Fondazione impegnata in prima linea nella costituzione e nel sostegno al Corso di Laurea in Medicina di Ravenna.

Per tornare al Progetto Parlamento delle Scuole, durante la cerimonia alla quale hanno preso parte anche il Vice Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Franco Gabici ed il Segretario Generale Giancarlo Bagnariol, ciascuna scuola vincitrice è poi salita sul palco esponendo con l’ausilio di video, di presentazioni e di altri supporti digitali, il proprio lavoro, tra gli applausi dell’affollatissimo teatro Alighieri per la sorprendente vivacità, intuizione e intelligenza dei lavori prodotti. Grandi applausi ha strappato anche Matteo Mago Meleleo che ha intrattenuto il pubblico in modo divertente e coinvolgente.

Queste le scuole che sono risultate vincitrici al termine del progetto:

Classe 5A e 5B Scuola Casarini , Monte San Pietro Bologna

Classe 5A Scuola Senza Zaino, Calderino Monte San Pietro Bologna

Classe 5A Scuola Burioli (I.C. Canevaro), Castiglione di Ravenna

Classe 5A Scuola Carducci (I.C. Canevaro), Ravenna

Classe 4B I.C. San Rocco, Faenza

Classe 3U Scuola Sacro Cuore, Lugo di Ravenna

Classe 5A Scuola San Giuseppe, Lugo di Ravenna

Classe 3A I.C.3 Sud Sassuolo

Classe 5B Scuola San Giovanni Bosco, Sassuolo

Classe 5° Scuola San Vincenzo de Paoli, Ravenna

Classe 5A Scuola Manara Valgimigli, Mezzano Ravenna