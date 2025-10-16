La ceramista faentina Mirta Morigi, storica titolare della bottega Morigi & Girls, porterà la sua autorevole esperienza all’evento “Il Valore della presenza femminile nell’Alto Artigianato“, promosso dall’Associazione “Le Mani di Napoli”. L’invito si inserisce nell’ambito dei rapporti e delle iniziative dell’AICC (Associazione Italiana Città della Ceramica).

Il convegno si terrà Venerdì 17 ottobre alle ore 10.00 presso il Senato della Repubblica – Palazzo Giustiniani, Sala Zuccari a Roma.

L’incontro mira a porre al centro della riflessione il contributo femminile, “componente fondativa e propulsiva dell’alto artigianato”, in un’epoca di profonde trasformazioni culturali, sociali ed economiche. Le protagoniste come Mirta Morigi, che con la sua bottega è da decenni un punto di riferimento per l’innovazione e la qualità nella ceramica artistica, verranno valorizzate come radice e avanguardia dell’alto artigianato, analizzando i loro percorsi, le competenze e la capacità di affermarsi “spesso superando barriere culturali e stereotipi professionali”.

Al dibattito parteciperanno anche autorevoli esponenti del Governo e delle Commissioni parlamentari competenti.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del Senato della Repubblica ($@senatorepubblica$) e sulla WebTV del Senato, permettendo al pubblico di seguire i lavori anche a distanza.