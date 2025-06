Una serata speciale, all’insegna della condivisione e della solidarietà, si è tenuta ieri, giovedì 26 giugno, al ristorante La Corte dei Golosi a Lido Adriano. L’Associazione Alzheimer Ravenna ha organizzato la “Cena Sotto le Stelle”, consueto appuntamento di saluto estivo, che quest’anno ricorda anche i 30 anni di attività al fianco delle famiglie colpite dalla malattia di Alzheimer. La partecipazione è stata numerosa e calorosa: familiari, volontari, operatori e sostenitori dell’Associazione si sono ritrovati per una cena in un’atmosfera conviviale, impreziosita da una lotteria a premi.

Presenti alla serata anche la dottoressa Roberta Mazzoni, direttrice del Distretto socio-sanitario di Ravenna, Cervia e Russi dell’Ausl della Romagna, e il dottor Marco Domenicali, primario di Medicina Interna dell’Ospedale di Ravenna. Anche il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, è intervenuto per un saluto a inizio serata.

“Ringraziamo tutti i presenti e chi fa parte della nostra grande famiglia: associati, amici e caregiver – dichiara Barbara Barzanti, presidente di Alzheimer Ravenna –. Uno speciale riconoscimento lo dobbiamo anche all’impegno quotidiano dei volontari, delle psicologhe e di tutti i professionisti che collaborano da anni con noi, così come al Cdcd – Centro Disturbi Cognitivi e Demenze di Ravenna dell’Ausl della Romagna – e alla dottoressa Mascia Tacconi”.

Fondata il 3 aprile 1995, l’Associazione Alzheimer Ravenna è oggi un punto di riferimento per tutto il territorio, grazie a un lavoro costante di supporto ai malati e ai loro caregiver, e all’impegno nella sensibilizzazione pubblica. La serata di ieri non è stata solo un momento di festa, ma anche un’occasione per ribadire l’importanza di “non essere soli”, motto che accompagna l’Associazione nella sua missione.

Info e contatti

www.alzheimer-ravenna.it

tel. 327 0741786

segreteria@alzheimer-ravenna.it