La Cena Itinerante torna ma sarà a distanza e durerà un mese

Anche quest’anno la primavera faentina non potrà vedere andare in scena gli eventi che negli anni scorsi hanno sempre caratterizzato il mese di maggio. Uno dei più importanti era indiscutibilmente la Cena Itinerante del Distretto A, in grado di richiamare molti visitatori anche da fuori Faenza. Per il secondo anno consecutivo, quindi, il collettivo del distretto ha riprogettato il suo format di principale successo che andrà in scena a partire da venerdì 7 maggio. Ai ristoratori romagnoli che parteciperanno verrà chiesto di invitare all’evento almeno una realtà fuori dai confini della Romagna