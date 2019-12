Sabato 14 dicembre alle 21.00, al Teatro Comunale di Conselice, andrà in scena una delle commedie più celebri al mondo “La cena dei cretini” scritta da Francis Veber e interpretata da Nino Formicola e Max Pisu.

Nino Formicola torna a interpretare questa commedia a teatro dopo il successo riscosso negli scorsi anni insieme ad Andrea Brambilla e ne cura la regia rimanendo fedele all’opera originale. Uno spettacolo esilarante, una trama semplice ma di grande impatto comico, come si addice alle migliori commedie, con due veri protagonisti d’eccezione!

Ogni mercoledì sera, un gruppo di amici della Parigi bene, stanchi e annoiati, organizza la cosiddetta “Cena dei Cretini”, dove vengono invitati ignari personaggi creduti stupidi per deriderli e farsene beffa tutta sera. Ma non sempre le cose vanno come ci si aspetta.

François, il “cretino” di questa serata, invitato da Pierre, ribalterà la situazione passando da vittima… a carnefice! François riuscirà infatti a creare una serie di problemi a Pierre, arrivando persino a mettergli in crisi il matrimonio, in un crescendo di gag, malintesi e situazioni comiche paradossali ed esplosive. Scritta negli anni Novanta, La cena dei cretini è una delle commedie più famose al mondo.

Nino Formicola, milanese, ma di padre napoletano e madre catanese, inizia ad intraprendere l’arte del comico nel locale culto degli anni Settanta: lo Zelig. Qui inizia anche il suo sodalizio storico con Andrea Brambilla. Insieme formeranno una delle coppie comiche italiane più famose: Zuzzurro & Gaspare. La loro spontaneità, semplicità e naturalezza, li porteranno a essere amatissimi dal pubblico di tutte le età, diventando persino fumetti grazie alla penna di Silver, padre di “Lupo Alberto”. Sul finire degli anni Ottanta Gaspare si consacra insieme a Zuzzurro con il programma “Drive In” proseguendo negli anni Novanta un’incredibile carriera teatrale.

Max Pisu nome d’arte di Massimo Pisu (ok, non ha avuto molta fantasia…), conquista il grande pubblico televisivo nei panni di Tarcisio, il fervente frequentatore di parrocchie e gite a Lourdes che, con la sua ingenuità e la sua infantile cattiveria, ha fatto ridere le platee di tutta Italia. Così come il suo Tarcisio è riuscito ad allontanarsi dall’oratorio per imbarcarsi nelle avventure più incredibili, Max trova modo di dare sfogo alla sua poliedricità artistica, per calarsi nei panni di conduttore, cabarettista e attore, esplorando le tante sfumature dell’entertainment. Pisu porta in scena una comicità mai volgare, dal romantico all’ingenuo, a tratti cinico e a tratti surreale. Il pubblico acclama le sue performance anno dopo anno, registrando sold out in ogni tour teatrale.

Prevendita online dei biglietti di tutti gli spettacoli in cartellone su www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita indicati sul sito. La biglietteria sarà aperta sabato 14 dicembre dalle ore 18 alle ore 21.00 per l’acquisto dei biglietti di tutta la stagione.

Info: dalle ore 17.30 alle ore 19.30 ai numeri 0542-665185 – 333-5748015 e 377-969843 mail: biglietteriateatroconselice@gmail.com

Il costo dei biglietti è di 16 euro intero, 13 euro ridotto per i giovani fino a 25 anni e adulti over 65, soci Caffè delle Ragazze, studenti, tesserati Emergency, Libera e diversamente abili.

Il Teatro Comunale di Conselice è in via Selice 127-129. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione del Comune di Conselice e Bottega del buonumore. Per ulteriori informazioni visitare i siti internet www.comune.conselice.ra.it, www.labottegadelbuonumore.it o www.davidedalfiume.it,

o scrivere a biglietteriateatroconselice@gmail.com.