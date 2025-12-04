Perché uomini e donne, a parità di lavoro svolto, dovrebbero guadagnare stipendi diversi? E’ questa la domanda cruciale su cui hanno riflettuto, durante una doppia lezione di educazione finanziaria focalizzata sulla parità di genere, studentesse e studenti di II A e IIIA dell’IC Corso Matteotti coordinati dalle docenti Manuela Riccardi e Alice Ballardini, dal docente Naddeo Mariano e dalla Dirigente scolastica Ornella Di Benedetto. La parità di genere, uno degli obiettivi dell’Agenda 2030, è tema di grande interesse per i giovanissimi di questa età. La lotta contro gli stereotipi ed i pregiudizi, il senso di giustizia e il desiderio di accedere liberamente a carriere e professioni, indirizzi di studio, attività sportive e interessi, a prescindere dal genere, è un argomento che appassiona ragazze e ragazzi ed infatti la discussione sviluppatasi sulla lezione tenuta dalla professoressa Laura Ranca della Fondazione per l’Educazione finanziaria ed al Risparmio (Feduf), promossa dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi) è stata particolarmente vivace. Professioni un tempo considerate tipicamente maschili o femminili oggi sono invece finalmente e correttamente percepite come indifferenti, dall’astronauta al pilota di aerei, dalle professioni mediche a quelle digitali e tecnologiche. L’Istituto di Alfonsine, nei due plessi di Alfonsine e Longastrino, si è dimostrato quest’anno particolarmente sensibile e propositivo nel promuovere l’educazione finanziaria nelle classi, materia divenuta obbligatoria per legge dopo la conversione del ‘Decreto Capitali’, ma che La Cassa di Ravenna ha sempre promosso gratuitamente nelle scuole di ogni ordine e grado, arrivando l’anno scorso a raggiungere 2.800 studenti con progetti, lezioni, mostre ed incontri. L’educazione finanziaria tornerà in classe ad Alfonsine a fine gennaio.