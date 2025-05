La Cassa ha festeggiato i 100 anni della filiale di San Pietro in Vincoli

“Un Centenario per una filiale è un evento importante, perché la Cassa vuole assicurare in ogni momento ad ogni cittadina e cittadino la possibilità di scegliere se servirsi del nostro personale recandosi fisicamente ai nostri sportelli, magari scambiando anche due chiacchiere con il Direttore, oppure servirsi da casa propria o da dove si trova del più veloce home banking.

Questa deve essere una libera scelta che noi come Cassa abbiamo il compito di rendere possibile in ogni momento in ogni grande città come in ogni piccola frazione’”. Lo ha detto Antonio Patuelli, Presidente della Cassa di Ravenna Spa, intervenendo alla Cerimonia per i 100 anni di vita della filiale di San Pietro in Vincoli, nata nel 1925.

Alla cerimonia era presente anche il Direttore Generale della Cassa di Ravenna Nicola Sbrizzi: “Il centenario di una filiale non è un evento come tanti: è la prova della continuità, dell’affidabilità, della responsabilità e del profondo senso etico e civico di una Banca che non a caso è privata e indipendente dal 1840”.

Presenti alla Cerimonia anche il Vice Direttore Generale Vicario Alessandro Spadoni e la Vice Direttrice Generale Miriam Lazzari, la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti ed il Segretario Generale Giancarlo Bagnariol, il Direttore della filiale della Cassa di San Pietro in Vincoli Giorgio Romanelli con il Vice Direttore Andrea Santarelli ed i colleghi e colleghe Stefano Guernieri, Elisa Montefiori e Marianna Lenzi.

Il parroco don Vittorio Zattini ha benedetto i locali della filiale al termine di una sentita cerimonia alla quale hanno preso parte tantissimi clienti, oltre a numerose autorità locali. Tra queste il Comandante della Polizia Locale di Ravenna Andrea Giacomini, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Pietro in Vincoli Luogotenente Achille Stornaiuolo, il Presidente della Circoscrizione San Pietro in Vincoli Nicola Staloni, il Presidente del Consorzio di Bonifica della Romagna Stefano Francia, il Presidente della Fondazione San Rocco Giovanni Errani, il Direttore della Cia Agricoltori Italiani Romagna Alessia Buccheri.