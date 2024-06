In vista delle scadenze delle imposte Irpef, Ires, Iva e Irap, nonché dei pagamenti delle tredicesime e quattordicesime mensilità, la Cassa di Ravenna mette a disposizione di aziende e privati finanziamenti a tassi particolarmente agevolati. Si tratta di finanziamenti che tutelano e sostengono le imprese ed i privati in questo particolare periodo dell’anno in cui si sommano scadenze fiscali e retributive diverse, per le quali sono particolarmente importanti le azioni di supporto messe in atto dalla banca. La Cassa di Ravenna con questa iniziativa rafforza la propria attenzione specifica alle esigenze del territorio e dei suoi cittadini e la tempestività di intervento di fronte alle diverse esigenze espresse dal mercato, dalle imprese e dalle famiglie.