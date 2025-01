La Cassa di Ravenna è tra le aziende in Italia più attente al clima: lo attesta lo studio pubblicato da Corriere.it che colloca la Cassa di Ravenna al 35° posto assoluto della classifica italiana delle aziende più rispettose del clima e attente alla riduzione delle emissioni di CO2. Dopo il riconoscimento come ‘Azienda Leader della Sostenibilità’ ottenuto dal Sole 24 Ore per il 2024, un altro importante riconoscimento premia l’attenzione e il lavoro costante della Cassa di Ravenna nel campo della sostenibilità e dell’impegno a garantire un futuro migliore alle generazioni più giovani.

L’indagine di Corriere.it, realizzata da Pianeta 2030, azienda specializzata in ricerche di mercato e analisi aziendali, ha coinvolto 600 aziende italiane di tutti i settori: per stilare la classifica si è tenuto conto del rapporto tra emissioni di gas dirette e indirette in atmosfera e il fatturato dell’azienda. L’indice di riferimento si chiama Carr (Compound Annual Reduction Rate) e attesta la riduzione di emissioni in correlazione con la crescita aziendale. Con il 32,06% Cassa Ravenna si classifica al 35° posto in Italia ed è anche prima tra le banche in Emilia Romagna.

‘Conciliare il nostro modello di business con la più scrupolosa, costante e capillare attenzione per la sostenibilità è una priorità assoluta per la nostra banca _ affermano il Presidente de La Cassa di Ravenna Antonio Patuelli ed il Direttore Generale Nicole Sbrizzi _: la riduzione delle emissioni nel clima, il progressivo passaggio ad una economia verde, il sostegno alle aziende che applicano la transizione energetica e il pieno appoggio alle iniziative che sui nostri territori sviluppano progetti di sostenibilità ambientale trovano nelle indagini di Corriere.it e del Sole 24 Ore una conferma importante che ci induce a proseguire con sempre maggiore forza, convinzione e mezzi nella strada intrapresa’.