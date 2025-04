Il Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna è tra le aziende più attente al clima in Europa: è il risultato dell’analisi del Financial Times, pubblicata stamattina sul sito ft.com, che si avvale dei dati dell’azienda specializzata ‘Statista’, e che analizza il comportamento di oltre duemila aziende europee in tema di emissioni. I dati sotto la lente di ingrandimento del giornale inglese sono relativi al periodo 2018-2023: vengono analizzate le emissioni di gas serra in Ambito 1 e Ambito 2, ovvero quelle prodotte dalle attività dirette e quelle legate all’energia utilizzata, dati che sono ufficiali in quanto oggetto di comunicazione obbligatoria. L’analisi mira a valorizzare e far conoscere l’attività delle aziende europee che hanno fatto registrare significativi progressi nel contenimento delle emissioni, mettendo in pratica gli obiettivi dell’Unione Europea e dell’Agenda 2030 in tema di sostenibilità, contributo alla riduzione degli effetti del cambiamento climatico e transizione verso l’economia verde. Per entrare tra le aziende top a livello europeo è necessario certificare una riduzione annua almeno del 3% delle emissioni ed eventualmente mettere in campo altri progetti, legati alla trasparenza delle proprie procedure ed alla ulteriore riduzione anche delle emissioni in Ambito 3, quelle legate ai fornitori. Il dato finale che ne esce, ovvero il rapporto tra emissioni di CO2 e milioni di fatturato, determina la classifica europea, nella quale il Gruppo La Cassa di Ravenna, presieduto da Antonio Patuelli e diretto da Nicola Sbrizzi entra per la prima volta tra le ‘Europe’s Climate Leader’. La classifica delle migliori 600 aziende europee (di cui solo 80 italiane) è guidata dalla svedese Tele 2, una società di telecomunicazioni, che precede il gestore patrimoniale britannico Capital Group e l’azienda energetica italiana Erg. ‘L’inserimento del Gruppo La Cassa di Ravenna tra le aziende più attente al clima _ affermano il Presidente del Gruppo Antonio Patuelli ed il Direttore Generale Nicola Sbrizzi _ ci rende particolarmente orgogliosi, sia per l’importanza a livello europeo di questa analisi, sia per il riconoscimento di una attività avviata dal nostro Gruppo ben prima delle terribile catastrofi climatiche che hanno duramente colpito il nostro territorio e che ci convincono sempre più della assoluta esigenza di fare sempre meglio e di più nel campo del contenimento del cambiamento climatico e della transizione verso l’energia verde, che sosteniamo sia nelle scelte aziendali sia nel sostegno alle aziende esterne che adottano questa strategia’. La Cassa di Ravenna, che ha già ottenuto i prestigiosi riconoscimenti come Azienda Leader per la Sostenibilità assegnato dal Sole 24 Ore e di ‘Europe Diversity Leaders’ 2024 pubblicata dal Financial Times sui temi dell’inclusione e della diversità, e che è già tra le aziende più attente al clima in Italia nell’indagine condotta da Corriere.it e realizzata da Pianeta 2030, rafforza con l’ingresso tra le ‘Europe’s Climate Leaders’ la propria dimensione come azienda in prima linea sui temi della sostenibilità, della lotta al cambiamento climatico e della transizione verso l’energia verde dai quali dipende gran parte del futuro delle nostre nuove generazioni cui la Cassa, privata e indipendente dal 1840, guarda con sempre maggiore attenzione.