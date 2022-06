La Cassa di Ravenna S.p.A. al fine di rendere immediatamente attuabili le disposizioni contenute nel D.L. 50/2022 cosiddetto “Decreto aiuti“, è subito operativa con la costituzione di un plafond di 5 milioni di euro per finanziamenti a condizioni particolarmente vantaggiose, in favore delle piccole e medie Imprese agricole e della pesca, con garanzia ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) al 100%.

Questi finanziamenti sono riservati alle Imprese che, nel corso del 2022, hanno registrato un incremento per i costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime.

L’importo massimo del finanziamento è pari ad € 35.000,00 con durata massima 120 mesi ed un preammortamento di 24 mesi, senza spese di istruttoria.